Ubisoft vuole spremere Assassin's Creed fino all'osso, secondo il calendario delle uscite appena trapelato

L'informatore Tom Henderson ha pubblicato un aggiornamento sullo stato dei lavori dell'intera serie Assassin's Creed, gioco per gioco. Naturalmente le sue non sono informazioni ufficiali, ma visto il livello di attendibilità che si è costruito nel corso degli anni, non c'è da dubitare che ciò che ha scritto sia attendibile.

Henderson ha motivato l'aggiornamento parlando di cambiamenti in corso dopo l'accordo tra Ubisoft e Tencent, che ha rivoluzionato i piani relativi alla serie.