I titoli classici della serie Leisure Suit Larry, quelli belli, stanno per essere rimossi da Steam

Come saprete se conosce un minimo la storia dei videogiochi, si tratta di una serie di avventure punta e clicca sviluppata originariamente da Sierra On-line e firmata da Al Lowe , uno dei nomi storici della compagnia.

Leisure Suit Larry sta per (quasi) sparire da Steam . L'editore Assemble Entertainment ha infatti annunciato che rimuoverà i primi setti capitoli, insieme a Leisure Suit Larry - Magna Cum Laude Uncut and Uncensored da Steam.

Addio Larry?

Purtroppo non sono state date motivazioni precise per la scelta di rimuoverle, ma è stato garantito a chi le possiede che le manterrà nella sua libreria.

Larry è un personaggio decisamente sfortunato

L'ipotesi è che stia per scadere la licenza firmata con Electronic Arts per la ripubblicazione, ma non c'è niente di confermato.

Comunque sia, i titoli rimossi saranno i seguenti:

Leisure Suit Larry - Magna Cum Laude Uncut and Uncensored

Leisure Suit Larry 1 - In the Land of the Lounge Lizards

Leisure Suit Larry 2 - Looking For Love (In Several Wrong Places)

Leisure Suit Larry 3 - Passionate Patti in Pursuit of the Pulsating Pectorals

Leisure Suit Larry 5 - Passionate Patti Does a Little Undercover Work

Leisure Suit Larry 6 - Shape Up Or Slip Out

Leisure Suit Larry 7 - Love for Sail

L'annuncio ha anche precisato che Leisure Suit Larry - Wet Dreams Don't Dry e Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice rimarranno disponibili. Quindi la serie non andrà completamente perduta, anche se, ovviamente, i capitoli più amati sono gli originali, che hanno fatto la storia del genere.