Electronic Arts ha lanciato i suoi saldi su Steam, con tante offerte su tutto il suo catalogo

Ad esempio potete portare a casa Dragon Age: The Veilguard per 29,99 euro invece di 59,99 euro (-50%), Star Wars Jedi: Survivor per 13,99 euro invece di 69,99 euro (-80%) e il remake di Dead Space per 14,99 euro invece di 59,99 euro (-75%).

Tante offerte

Le offerte sono in realtà molte altre e vi invitiamo a perlustrarle quanto prima. Ad esempio troviamo la Deluxe Edition di Mass Effect Andromeda a 7,99 euro invece di 39,99 euro (-80%), Wild Hearts a 10,49 euro invece di 69,99 euro (-85%), Dragon Age Inquisition a 9,99 euro invede di 39,99 euro (-75%) e tante altre ancora.

Alcuni personaggi di Dragon Age: The Veilguard

Insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti, compresi titoli molto vecchi che vengono venduti a prezzi davvero irrisori come DeathSpank a 2,99 euro, Populous a 2,49 euro, Peggle a 0,74 euro e così via.

La pagina ufficiale dei saldi è anche un ottimo modo per ricordare i titoli di Electronic Arts in uscita nei prossimi messi o appena usciti, come F1 25, Star Wars Zero Company, Split Fiction o le legacy collection di The Sims e The Sims 2.

Recentemente Electronic Arts ha annunciato la cancellazione di diversi progetti, incluso quello che veniva considerato Titanfall 3, nonché il licenziamento di più di 400 persone. Ha anche tagliato dentro Codemasters, che non si occuperà più di rally.