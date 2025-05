Ara: History Untold ha tante novità e contenuti in arrivo, con il supporto di Stardock Entertainment

Oxide Games ha svelato la roadmap con il programma previsto dei nuovi contenuti in arrivo per Ara: History Untold nei prossimi mesi, un piano che verrà portato avanti in collaborazione con Stardock Entertainment, che assume il ruolo di gestione della produzione accanto al team di sviluppo.

Si tratta di una collaborazione tra grandi esperti del genere, considerando che Stardock è conosciuta già per Galactic Civilizations e la pubblicazione di Sins of a Solar Empire, dunque una partnership all'insegna dello strategico 4X che dovrebbe giovare al prossimo futuro di Ara: History Untold.

"Grazie alla nostra esperienza decennale nella realizzazione di giochi strategici di alta qualità, Stardock ha le carte in regola per guidare lo sviluppo dei contenuti futuri di Ara: History Untold", ha dichiarato Brad Wardell, CEO di Stardock Entertainment e Oxide Games. "Ascoltando da vicino i giocatori, eleveremo il potenziale di definizione della storia del gioco per i giocatori di tutto il mondo".