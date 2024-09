I voti internazionali di Ara History Untold parlano di un buon gioco, ma ci sono recensioni un po' più fredde

Sono ora online le recensioni di Ara History Untold , il nuovo gioco 4X di Microsoft per PC e Xbox. Possiamo quindi vedere i voti internazionali del videogioco. Vediamo subito una lista di quelli disponibili:

Alcuni responsi della stampa per Ara History Untold

Vediamo anche alcuni commenti della stampa, ad esempio quello di But Why Tho? (95/100), che scrive "Quando ho raggiunto la fine del mio viaggio e la mia nazione si è imposta su tutte le altre, mi è rimasta una delle vittorie di gioco più soddisfacenti che abbia mai sperimentato. Sebbene Ara: History Untold chieda molto ai giocatori, ricompensa coloro che sono disposti a dedicare le ore necessarie con un'esperienza di gioco profondamente ricca, che fa sentire come se ogni scelta fatta avesse plasmato la propria nazione e aiutato il proprio popolo a raggiungere la grandezza. Dalle innovazioni progettuali su larga scala ai più piccoli dettagli, il gioco offre un'esperienza quasi impeccabile."

New Game Network (70/100), invece, scrive "Ara: History Untold è una discreta incursione nel genere 4X storico, con elementi presi in prestito e leggermente modificati che lo rendono degno di nota per gli appassionati del genere. Tuttavia, le sue idee originali rallentano troppo il gioco, insieme a una serie di problemi di interfaccia utente e di prestazioni che devono essere risolti."

Se volete sapere cosa ne pensiamo noi, ecco la nostra recensione di Ara: History Untold.