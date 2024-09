The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è il primo capitolo della saga co-diretto da una donna: scopriamo chi è

Come vi abbiamo da poco segnalato, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è sviluppato da Nintendo e da Grezzo, un team di sviluppo che negli ultimi anni si è occupato di remake di vecchi capitoli della saga. Ora ha l'occasione di proporre qualcosa di originale e lo ha fatto in modo unico: per la prima volta nella storia di The Legend of Zelda, a co-dirigere il progetto vi è una donna.

È anche interessante il fatto che sia il primo gioco con Zelda protagonista assoluta: si tratta di un doppio traguardo femminile.