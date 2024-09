Saber Interactive dice quando parlerà del remake di Star Wars: Knights of the Republic: c'è da attendere

Il team di Saber Interactive arriva da un valido successo: Warhammer 40,000: Space Marine 2 è amato da critica e pubblico. Il risultato sta spingendo anche il team a ripensare al modo in cui sviluppa i videogiochi. Ovviamente questo ci spinge anche a chiederci se la compagnia ricalibrerà il modo in cui sta lavorando al remake di Star Wars: Knights of the Republic , o Star Wars KOTOR se preferite.

Le parole di Saber Interactive su Star Wars: Knights of the Republic

Il CCO Tim Willits ha dichiarato a IGN USA: "Al momento siamo concentrati sullo sviluppo. Non vediamo l'ora di condividere di più quando sarà il momento giusto". Non c'è una data di uscita prevista, ma per lo meno il progetto sta procedendo.

Ricordiamo che Star Wars: Knights of the Republic - Remake, basato sull'acclamato GDR di BioWare, era originariamente in fase di sviluppo presso Aspyr Media. Tuttavia, dopo alcuni problemi interni e - secondo i report - un certo livello di insoddisfazione verso il progetto da parte dei vertici (che hanno prontamente licenziato il direttore del design Brad Prince e il direttore artistico Jason Minor), il gioco è stato rinviato a tempo indeterminato. Embracer Group, ancora proprietario di Aspyr, non ha rilasciato commenti sui progressi del gioco.

Dopo che Saber Interactive si è separata da Embracer, ha assicurato ai giocatori che il remake è "vivo e vegeto" e che si impegna a superare le aspettative. Recentemente lo ha inserito in una lista di giochi "in arrivo".