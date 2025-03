Star Wars: Knights of the Old Republic Remake e gli altri progetti di Saber sono ancora in sviluppo

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake e gli altri progetti di Saber Interactive a quanto pare sono ancora tutti in fase di sviluppo: nessun progetto è stato cancellato, secondo quanto riferito dal chief creative officer Tim Willits.

"Saber Interactive è uno dei più grandi team di sviluppo indipendenti al mondo", ha scritto Willits. "Stiamo lavorando a numerosi giochi, appartenenti a tanti generi diversi, e tutti i progetti di cui abbiamo parlato sono ancora in sviluppo. Condivideremo ulteriori informazioni sui titoli in arrivo non appena avremo qualche novità interessante."

Oltre all'appena annunciato Warhammer 40.000: Space Marine 3, la lista dei giochi in cantiere include Turok: Origins, Jurassic Park Survival, un nuovo capitolo di Painkiller, un tie-in di Avatar: The Last Airbender e naturalmente il remake di Star Wars: Knights of the Old Republic.