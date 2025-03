Leggende Pokémon: Z-A non è classificato come un gioco "adatto a tutti": i fan teorizzano sul motivo

Recentemente abbiamo visto una nuova presentazione di Leggende Pokémon: Z-A. Il gioco di Game Freak porterà con sé varie novità alla classica formula di gioco della saga GDR. C'è però un dettaglio aggiuntivo interessante che proviene ora dal Nord America.

La classificazione dell'ESRB (che funziona in modo simile al nostro PEGI) è diversa dal solito. Si tratta di un gioco "E10+" (dai dieci anni in poi) invece che un classico "E for Everyone" (ovvero "adatto a tutti"). L'ente di classificazione segnala che nel videogioco possiamo trovare delle "Violenza fantasy". In Europa per ora il PEGI è "7", al pari degli altri titoli della saga, ma è una classificazione provvisoria quindi potrebbe variare.