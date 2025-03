La Collector's Edition di Death Stranding 2: On the Beach si mostra in un trailer

Per quanto concerne i bonus "fisici", avremo un box da collezione, una statua di Magellan Man alta circa 38 centimetri , una figurina di Dollman alta circa 7,5 centimetri, delle art card, una lettera firmata da Hideo Kojima e una serie di oggetti in-game: dalle armi agli accessori cosmetici.

Caratterizzata da un prezzo pari a ben 249,99€ , la Collector's Edition includerà, come già sappiamo, una copia digitale di Death Stranding 2: On the Beach (non il disco, dunque) e la possibilità di fruire di un accesso anticipato di 48 ore.

Il trailer della Collector's Edition di Death Stranding 2: On the Beach illustra i tanti contenuti di questa lussuosa edizione del gioco, che sarà disponibile al lancio insieme alle altre versioni e potrà essere prenotata a partire dal 17 marzo, dunque fra pochi giorni.

Andrà a ruba?

Considerando il grande entusiasmo con cui è stato accolto il nuovo trailer di Death Stranding 2: On the Beach, ci sono concrete possibilità che la Collector's Edition del gioco vada esaurita nel giro di pochi minuti dall'apertura delle prenotazioni, nonostante il prezzo davvero importante.

Queste dinamiche fungeranno in qualche modo da banco di prova rispetto a quello che sarà l'effettivo successo del nuovo titolo di Hideo Kojima, che come sappiamo sarà disponibile in esclusiva su PS5 a partire dal 26 giugno.

Nel frattempo, Kojima ha raccontato di come Luca Marinelli e la moglie Alissa Jung siano entrati nel cast di Death Stranding 2: On the Beach, e la curiosità rispetto al loro ruolo all'interno della campagna è parecchia.