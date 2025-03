GCC Pokémon Pocket cambia il modo in cui funzionano gli scambi

Gli autori di GCC Pokémon Pocket hanno annunciato che introdurranno delle modifiche a sistema di scambio, precisamente eliminare la valuta necessaria per eseguire gli scambi. I Gettoni scambio non erano affatto popolari tra i fan del videogioco mobile e il team ha deciso di ascoltare i giocatori .

Le novità per gli scambi di GCC Pokémon Pocket

GCC Pokémon Pocket smetterà di richiedere i Gettoni scambio e non sarà più necessario scambiare doppioni per ottenere la valuta. Al suo posto, per scambiare carte a tre diamanti, quattro diamanti o una stella sarà necessario usare la Sabbialuce.

La Sabbialuce sarà donata al giocatore ogni volta che, aprendo una busta di espansione, ottiene una carta già registrata nel Cardex. Visto che la Sabbialuce ha anche altri scopi già ora, il team aumenterà la quantità che i giocatori otterranno. Lo scopo è fare sì che gli utenti possano fare più scambi rispetto ad ora.

Quando i Gettoni saranno eliminati, tutti quelli ancora in vostro possesso potranno essere convertiti in Sabbialuce. Per quanto riguarda invece le carte da un diamante e due diamanti, i requisiti di scambio non saranno cambiati.

Inoltre, il team afferma che verrà aggiunta una funzione che permetterà ai giocatori di condividere le carte che stanno cercando negli scambi. Infine, gli autori stanno lavorando a un modo per poter ampliare le tipologie di carte che possono essere scambiate, comprese quelle promozioni e quelle a due stelle.

Ricordiamo che GCC Pokémon Pocket ha superato un nuovo traguardo impressionate di giocatori lo scorso mese.