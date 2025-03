No, Atomfall non è un "Fallout britannico": il team spiega cosa lo rende diverso

Atomfall è il nuovo gioco di Rebellion ed è un titolo d'azione in prima persona, con meccaniche da gioco di ruolo, vari approcci al combattimento (tra corpo a corpo, furtività e armi da fuoco) in una ambientazione post apocalittica a mappa aperta. In breve, è una sorta di Fallout, giusto?

Non proprio, almeno secondo il team di sviluppo che non vuole che Atomfall sia visto come un "Fallout britannico".