Atomfall cresce ancora, come svelato dai numeri forniti da Rebellion

Costi di produzione ragionevoli, tema che ha risuonato con il pubblico e un'ottima realizzazione sono tra i motivi del successo di Atomfall , che ha superato un altro traguardo in termini di numero di utenti .

Crescita costante

Atomfall è sicuramente uno dei giochi di successo di questi tristi mesi di fallimenti e licenziamenti. Rebellion ha pubblicato una ricca infografica per darci qualche dato.

Infografica di Atomfall

Oltre al numero di giocatori, dalla stessa apprendiamo che oltre 5,9 milioni di Personaggi Non Giocanti si sono ritrovati con la testa spaccata da una mazza da cricket, mentre sono state bevute più di mezzo milione di tazze di tè.

A ciò si aggiungono un quarto di milione di pinte di birra ordinate, 3,6 milioni di fumetti trovati, 12,7 milioni di casse piene di bottino scoperte e 14,1 milioni di scatolette di carne mangiate.

Ci sono anche 420.000 vittime degli sciami e un gran numero di persone che, all'inizio del gioco, hanno ucciso lo scienziato ferito invece di aiutarlo.

Per il resto vi ricordiamo che Atomfall è disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Rebellion parla di "giocatori" invece che di "vendite" perché il gioco è disponibile anche su Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft.