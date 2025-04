Tequila Works mette all'asta i propri giochi: RiME, GYLT e non solo vengono venduti a poco

Come vi avevamo già segnalato, ad ottobre 2024 il team spagnolo Tequila Works è stato chiuso per insolvenza. Ora, un sito spagnolo - Escrapalia - ha annunciato i dettagli di una asta per le proprietà intellettuali del team.

In breve, i videogiochi - sia quelli già pubblicati che quelli in sviluppo - sono in vendita al miglior offerente.