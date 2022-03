Tencent acquisisce la maggioranza di Tequila Works, autori di Rime e Deadlight

Tencent prosegue la sua espansione nel mercato videoludico con l'acquisizione di un pacchetto di maggioranza di Tequila Works, con una manovra finanziaria che consentirà al colosso cinese di controllare il team di sviluppo spagnolo, responsabile di Rime e Deadlight.

Lo studio con base a Madrid dovrebbe mantenere la propria indipendenza creativa, ma la manovra di Tencent la rende di fatto la proprietaria del team a tutti gli effetti, avendo acquisito la maggioranza delle azioni. L'acquisizione sembra sia avvenuta in maniera consensuale, considerando che lo studio spagnolo era in cerca di una maggiore stabilità economica.

"Per 12 anni, il team di Tequila Works ha costruito appassionatamente dei titoli di alta qualità che emergevano dalla nostra sensibilità", ha scritto Raul Rubio, capo di Tequila Works. "C'è però un limite a quello che si può fare crescendo esclusivamente da soli".

"Tencent è un partner che può apprezzare il valore del talento creativo che ha l'originalità come elemento distintivo e che rispetta l'indipendenza della libertà creativa. Questa partnership ci consentirà di concentrarci sulle IP originali per cui siamo famosi e portarle a nuovi livelli, creando le migliori esperienze che abbiamo sempre sognato".

Questo è il comunicato ufficiale da parte di Tequila Works che presenta il nuovo assetto della compagnia, ora entrata a far parte dell'enorme schiera di team collegati, chi più chi meno, a Tencent. Dopo Deadlight e Rime, al momento il team spagnolo sta lavorando a Song of Nunu: a League of Legends Story, uno spin-off tratto dal celebre MOBA di Riot Games.