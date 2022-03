Final Fantasy 7 Remake: Jessie è giocabile con una nuova mod su PC

Final Fantasy 7 Remake continua ad essere oggetto di sperimentazioni da parte dei modder su PC, e una di queste coinvolge un personaggio particolarmente apprezzato da molti fan, ovvero Jessie, che diventa completamente giocabile con l'applicazione di una nuova mod.

Disponibile su Nexus Mod a questo indirizzo, la modifica "Fully Playable Jessie" fa esattamente quello che dice il suo esplicito titolo, ovvero rende completamente giocabile il personaggio di Jessie, che normalmente si limita invece ad accompagnare i protagonisti come comparsa e NPC.

Final Fantasy 7 Remake: Jessie in una scena del gioco con la mod apposita

In effetti, la ragazza ha ottenuto una notevole visibilità con l'arrivo di Final Fantasy 7 Remake anche rispetto all'originale, data la sua particolare e interessante caratterizzazione, dunque questa mod era attesa.

Si tratta, peraltro, di qualcosa di un po' più complesso di un semplice swap di modello poligonale: la mod introduce infatti nuove caratteristiche grafiche e modifica anche i testi in modo che tornino con il personaggio in questione, il quale di fatto prende il posto di Tifa. Questo cambiamento si riflette nei menù e nei testi del gioco, oltre ovviamente in quello che vediamo sullo schermo.

Tuttavia, questo non introduce variazioni in termini di gameplay, dunque di fatto Jessie si limita a combattere precisamente come Tifa, ma non è escluso che ulteriori evoluzioni possano essere introdotte in futuro. Alcune di queste sono infatti già state annunciate dai modder, come modifiche anche nelle parti parlate in modo che facciano riferimento a Jessie e non a Tifa, nuovi vestiti appositi e introduzioni di schermate d'intermezzo e tutorial dedicati al personaggio in questione.

Sul fronte delle modifiche da parte degli utenti, si segnala l'immancabile prima nude mod per Tifa oltre a quella che rende Red XIII giocabile, sempre su PC ovviamente.