Final Fantasy 7 Remake Intergrade: disponibile la prima nude mod per Tifa

Dopo quasi due mesi dal lancio di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su PC, è arrivata la prima nude mod, dedicata inevitabilmente a Tifa. In realtà non è la prima in assoluto, ma le precedenti, tutte molto recenti, sono orrende, quindi è meglio evitarle. Non crediamo che ci sia bisogno di spiegare che installando questa mod Tifa inizierà ad andare in giro per Midgar in abiti adamitici.

La nude mod di Tifa era inevitabile

In realtà la mod, che si chiama Thiccfa V2 Hi-poly With See-through Dress ed è stata realizzata dal modder azurebr, prevede anche un vestito, che però può essere rimosso alla bisogna. In termini tecnici si tratta di un rimpiazzo dal vestito viola, ma più complesso rispetto ad altre mod simili perché l'autore ha modificato anche la mesh del personaggio, in particolare per allargare i seni, oltre ad aggiungere nuove texture.

In passato era emerso che realizzare nude mod per Final Fantasy 7 Remake Intergrade non è affatto semplice. In effetti tanto impegno per spogliare un personaggio virtuale fa riflettere. Essendo una mod abbastanza esplicita, non possiamo fornirvi il link diretto per scaricarla. Comunque sia, se andate su NexuxMods, disattivate i filtri per i contenuti maturi e cercate "Thiccfa V2 Hi-poly With See-through Dress", non dovreste avere problemi a trovarla.

Installarla non è difficile, ma dovrete modificare un po' di file del gioco. Fatelo seguendo le istruzioni fornite dal modder e solo se sapete bene cosa state facendo, in modo da poter tornare sui vostri passi alla bisogna.