Final Fantasy 7 Remake Intergrade: le mod sexy abbondano, ma ancora niente nude mod

Final Fantasy 7 Remake Intergrade ha già tantissime mod sexy, ma per adesso non è stata realizzata alcuna nude mod (mod che spoglia completamente i personaggi). Il motivo risiede in alcune difficoltà incontrate dai modder, ancora non superate. Per inciso, il gioco di Square Enix è ottimizzato usando Unreal Engine 4.18, ma ci sono alcune caratteristiche prese dalla versione 4.25 dell'engine e altre custom aggiunte direttamente dagli sviluppatori. Quindi non è semplice ricreare i modelli dei personaggi completamente nudi.

Con gli abiti le cose vanno decisamente meglio, visto che si tratta semplicemente di uno scambio di risorse. Per questo abbondano mod dedicate su Nexus Mods.

Una delle mod sexy di Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Vediamone alcune delle più scaricate, che di solito sono autoesplicative. Ad esempio la mod Tifa white panties for Purple Dress aggiunge dell'intimo bianco a Tifa. La mod Tifa Revealing Silver Dress è un vestito semi trasparente per il personaggio. Hooters Waitress Tifa è un vestito da cameriera di Hooters, sempre per Tifa. Tifa's Present è un poster di Tifa per Cloud. Short Sexy Dress Aerith è un vestito molto appariscente per Aerith. Aerith Flirty Dress è un altro vestito per Aerith. Aerith Lingerie Dress fa esattamente quello che dice. Stranamente i personaggi maschili non sono diventati oggetto di mod sexy, a parte per Cosplaying Cloud. Sicuramente i modder porranno presto rimedio a questa carestia.

Specifichiamo che tutte le mod indicate fanno riferimento alla versione PC di Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Inoltre, usate le mod a vostro rischio e pericolo, seguendo però sempre le istruzione per l'installazione.