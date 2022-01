Microsoft e Activision: "l'esclusività totale non ha senso", per un analista di MIDiA Research

Karol Severin, analista senior e product manager di MIDiA Research (una società di consulenza e intelligence di mercato focalizzata su intrattenimento e media digitali), ha detto la propria sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, interrogato da Wccftech. L'analista ritiene che Microsoft non dovrebbe puntare su un'esclusività totale: non avrebbe senso a livello finanziario.

La dichiarazione di Severin recita: "Data la narrativa cross-platform e gamer-friendly di Xbox, è meno probabile che l'impatto riguardi le "esclusive draconiane" e più le "esperienze migliorate" sui beni di proprietà di Microsoft. I grandi successi, in particolare, producono una significativa (e spesso maggioritaria) entrata dal lato Sony. Non sarebbe finanziariamente sano spegnere quelle entrate, in particolare perché dato il mega-portafoglio di Microsoft (se l'acquisizione si chiude), non ne ha bisogno. Impegnarsi in esclusive totali potrebbe rischiare di alienare gli utenti dall'altra parte, che rimangono comunque molto preziosi. Invece dell'esclusività su interi titoli, Microsoft può spingere più dolcemente, ad esempio attraverso l'accesso a fasi (ad esempio il primo mese del nuovo CoD solo su Xbox, non su Sony), sconti, contenuti in-game esclusivi, esperienze, ecc."

Logo di Activision Blizzard

Parlando invece della possibile reazione di Sony, Severin afferma: "Una grande risposta sarebbe importante per Sony - molto importante per rallentare gli effetti dell'acquisizione di Microsoft (sempre che vada in porto, cosa che Sony monitorerà da vicino, immagino). Se va in porto, la pura differenza di dimensioni dell'azienda renderà molto difficile per Sony ($124 miliardi di market cap) trovare una risposta all'acquisizione paragonabile a quella che Microsoft ($2.3 trilioni di market cap) ha appena annunciato. Una dinamica simile si applica a Nintendo ($54 miliardi di market cap). Detto questo, altre acquisizioni sono probabili. Secondo quanto riferito, l'M&A ha raggiunto 85 miliardi di dollari nel 2021, tre volte quello del 2020. Il 2022 ha già quasi battuto questa soglia (siamo a 81,4 miliardi di dollari considerando l'accordo di Zynga con Take-Two) e non siamo nemmeno alla fine di gennaio!"

