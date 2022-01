Activision Blizzard: i giochi che potrebbero diventare esclusiva Xbox, dopo l'acquisizione di Microsoft

Siamo di fronte a uno dei maggiori attori del settore tradizionale, un conglomerato da oltre 10mila dipendenti che ha nel suo portafogli talento, esperienza e pedigree. Con 70 miliardi di dollari Microsoft sì è portata a casa uno publisher leader, forse non più all'apice della sua parabola, ma comunque in possesso di alcune delle serie più potenti e influenti dell'intero settore.

La notizia dell' acquisizione di Activision Blizzard è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Il colosso americano, infatti, nonostante il periodo difficile che sta vivendo, non è mai stato messo con convinzione all'interno di voci di possibile acquisizioni. Si è parlato di Take Two, qualche volta di EA, talvolta persino di Ubisoft. Ma di Activision davvero mai. D'altra parte stiamo parlando di uno dei nomi più grossi dell'industria, sembrava impossibile potesse accasarsi da qualche parte.

I giochi di Activision

Il logo di Activision

Partiamo dalla casa madre. Nata nel 1979 a Santa Monica da alcuni ex dipendenti di Atari, nella sua lunga storia Activision ha più volte cambiato pelle per restare ai vertici del settore. Nel 1991, per esempio, a un passo dal fallimento fu comprata per circa 500mila dollari da un gruppo d'investitori capeggiato da Bobby Kotick che ristrutturò l'azienda e la fece espandere attraverso diverse serie divenute con gli anni delle vere e proprie icone come:

Call of Duty

Call of Duty è senza dubbio la serie più importante nel catalogo di Activision. Sviluppato nel 2003 da Infinity Ward (lo studio fondato da Vince Zampella, Grant Collier e Jason West), CoD era uno sparatutto in prima persona di stampo cinematografico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Negli anni, però, la serie ha saputo evolversi in modo da abbracciare tutte le principali tendenze del momento come il multiplayer online (vero fiore all'occhiello di Modern Warfare), il gioco cooperativo (gli zombie di Call of Duty: World at War), il gioco mobile (Call of Duty Mobile) o il battle royale (Call of Duty: Warzone). Una cosa che le ha consentito di essere costantemente tra i brand più redditizi dell'intero settore.

Ovunque sia approdata la serie di Call of Duty ha mietuto successi, tanto da aver focalizzato le energie di Activision per la produzione di nuovi contenuti, non importa che siano della serie principale, per lo spin-off mobile o Warzone. Quest'ultimo, per esempio, può contare su oltre 100 milioni di giocatori a cui vanno sommate le milioni di copie vendute annualmente dal capitolo principale della serie.

Tony Hawk's Pro Skater

Tony Hawk's Pro Skater è una serie di nicchia, ma è uno dei nomi di culto all'interno del catalogo di Activision, tanto da aver recentemente pubblicato una remaster dei primi due capitoli. Tony Hawk's Pro Skater ha inventato i giochi di skateboard e li ha evoluti a tal punto che i primi due capitoli sono ancora estremamente amati e originali, con le loro evoluzioni, la colonna sonora e i tanti campioni presenti. Nonostante fosse una remaster, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 è stato il gioco della serie che più velocemente ha raggiunto il milione di copie.

Le chitarre di Guitar Hero erano un vero e proprio oggetto di culto

Guitar Hero

Al giorno d'oggi la serie di Guitar Hero potrebbe dire poco, ma al tempo della sua uscita nel 2005, il rhythm game di Harmonix era uno dei più grossi nomi del settore, capace di muovere milioni di copie e vendere altrettante chitarre di plastica. La guerra spietata con EA e il suo Rock Band ha portato il mercato alla saturazione e il pur buon Guitar Hero Live del 2015 non è riuscito a ridare linfa a un genere che, siamo sicuri, potrebbe ancora richiamare qualcuno dei milioni di nostalgici rockettari catturati dalla serie e dai sui spin-off, DJ Hero e Band Hero.

Pitfall!

A proposito di nostalgici, il primo grande successo di Activision è un certo Pitfall!, uno dei giochi che ha contribuito a creare il genere dei platform bidimensionali. Sviluppato da David Crane nel 1982, Pitfall chiedeva di superare 255 schemi pieni zeppi di liane, coccodrilli e ostacoli, così da raccogliere il maggior numero di tesori possibile. Nonostante i 5 milioni di copie vendute, Pitfall! non ha mai saputo reinventarsi negli anni, ma è sempre una delle licenze con più storia presente nel catalogo di Activision.

Crash Bandicoot

Crash Bandicoot è uno dei personaggi più iconici del catalogo di Activision. Originariamente sviluppato nel 1996 da Naughty Dog (quelli di Uncharted e The Last of Us) per PlayStation, la serie negli anni è sbarcata su quasi tutte le piattaforme presenti sul mercato, mantenendo, però, una connessione particolare con il pubblico delle console Sony. Si tratta di una serie di platform in 3D con un buono sviluppo narrativo che ha creato una collezione di personaggi dall'assoluto spessore come hanno successivamente dato vista a spin-off di varia natura, come un endless runner e un apprezzatissimo gioco di kart: Crash Tag Team Racing.

Crash Bandocoot per anni è stata una delle mascotte PlayStation più conosciute

Spyro the Dragon

Spyro the Dragon è un'altra serie ad avere una forte connessione con il pubblico PlayStation. Nata presso Insomniac Games (ora parte integrante dei PlayStation Studios) nel 1998, la serie di Activision per anni è stata un'esclusiva della console di Sony, prima di diventare multipiattaforma col remunerativo spin-off: Skylanders: Spyro's Adventure. Grazie a esso, Activision per alcuni anni ha prodotto direttamente anche giocattoli (sono stati venduti oltre 30 milioni di pupazzetti), oltre a essere entrata in contatto con Netflix che ha pubblicato tre stagioni dell'omonima serie televisiva.

Techu/Sekiro: Shadows Die Twice

Entrambe sviluppate da FromSoftware (quelli di Dark Souls e Elden Ring) e pubblicate da Activision, le serie di Techu e Sekiro: Shadows Die Twice hanno molto in comune. Si tratta di action-adventure con elementi stealth ambientati nel Giappone feudale e in terza persona. L'originale Tenchu (1998) è una serie che si stima abbia venduto intorno ai 10 milioni di copie, ma la sua complessa storia editoriale (i diritti del marchio dovrebbero essere tornati nelle mani From Software, mentre quelli dei giochi sono rimasti ad Activision) ha spinto le due società a sviluppare in concerto una sorta di seguito spirituale, Sekiro: Shadows Die Twice, un gioco in grado di fondere al suo interno alcuni degli elementi che hanno reso così amata la serie di Dark Souls. Il successo fu clamoroso, dato che dalla sua pubblicazione del marzo del 2019 Sekiro: Shadows Die Twice ha venduto oltre 5 milioni di copie, oltre che ha vinto innumerevoli premi come gioco dell'anno.

Le serie dimenticate

Sono decine le serie di Activision cadute nel dimenticatoio, ma tutte con un enorme potenziale: True Crime, Space Quest, King's Quest, Cabela's e Geometry Wars. Inoltre nel suo catalogo sono disponibili ottimi giochi di Spider-Man e Transformers.