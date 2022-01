Offerte Amazon: realme GT Master Edition in sconto, smartphone con schermo AMOLED a 120 Hz

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare uno smartphone realme GT Master Edition. Lo sconto segnalato è di 100€, ovvero del 29%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo smartphone è 349€, ma negli ultimi mesi era possibile trovarlo a un prezzo massimo di 296.80€. Il prezzo odierno è il migliore mai proposto per un realme GT Master Edition sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

realme GT Master Edition monta una CPU Snapdragon 778G 5G. Lo schermo è un Samsung AMOLED Fullscreen 120Hz. La carica SuperDart a 65 W promette una carica completa in 33 minuti. Dispone di una fotocamera principale da 64MP, per una risoluzione massima delle foto di 9248x6936. Dispone anche di 5 GB extra di RAM virtuale. La confezione include anche degli auricolari in omaggio.

realme GT Master Edition

