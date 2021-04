Call of Duty Warzone: oltre 100 milioni di utenti poco prima della Stagione 3

Activision ha annunciato che Call of Duty Warzone ha superato i 100 milioni di giocatori. Il traguardo è stato superato poco prima dell'inizio della Stagione 3 del battle royale. Il successo non è ovviamente una sorpresa, visti i risultati segnalati sin dal D1.

Ricordiamo infatti che Call of Duty Warzone era stato in grado di raggiungere la cifra di oltre 6 milioni di giocatori nell'arco di 24 ore dal lancio. Inoltre, nell'arco di una settimana il numero si è più che raddoppiato raggiungendo i 15 milioni. Il vero balzo è stato fatto però nei tre giorni successivi, con un totale di 30 milioni di utenti. Ad aprile 2020 il gioco poteva contare su 50 milioni di giocatori. In un anno, quindi, la base d'utenza è stata raddoppiata.

A ottobre 2020, inoltre, un sondaggio basato su 10.000 teenager ha rivelato che Call of Duty Warzone era più popolare di Fortnite all'interno della categoria battle royale free to play. Chiaramente Activision può essere più che felice dei risultati, che si sommano anche a quanto di buono fatto con Call of Duty Mobile e con il capitolo premium annuale, Call of Duty Black Ops Cold War.

Per conoscere i dettagli dell'update della Stagione 3 di Warzone, andate a questo indirizzo. Infine, qui potete vedere data e ora di inizio degli eventi per il battle royale e per Cold War.