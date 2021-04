Oculus Gaming Showcase e il Multiplayer Risponde ravvivano il canale Twitch di Multiplayer.it

Come da tradizione saremo live sul canale Twitch di Multiplayer.it per raccontarvi tutto quello che c'è di rilevante nel mondo dei videogiochi. Per questo motivo stasera commenteremo assieme l'atteso Oculus Gaming Showcase, ma non prima del classico appuntamento del mercoledì del Multiplayer Risponde.

Il nostro fitto programma di live di oggi spazia dalla chiacchiera senza freni della Pausa Caffè, agli appuntamenti settimanali come il CineWeek o le partite in cooperativa di Alessio e Pierpaolo. Nel mezzo vogliamo segnalarvi i due appuntamenti chiave della giornata.

Il primo è il Multiplayer Risponde. A partire dalle 16 Vincenzo Lettera risponderà su Twitch a tutte le vostre curiosità sul mondo dei videogiochi. Non avendo la sfera di cristallo, utilizzerà la fida palla 8 per rispondere alle domande più complesse. Chiedetegli di tutto, la trasmissione la facciamo assieme. Inoltre alle 16 ci sarà una sorpresa con Christian Colli.

Alle 23:30 sarà il turno dell'Oculus Gaming Showcase. Si tratta di un evento organizzato da Facebook nel quale il colosso di Menlo Park mostrerà tutte le sue novità per la realtà virtuale. Saranno presenti Ready at Dawn e tutti i suoi studi più importanti: potrebbe essere uno show chiave per il futuro della VR. A condurre ci sarà, ovviamente, il buon Francesco Serino.

