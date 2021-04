Il Signore degli Anelli Online: un giocatore ha raggiunto il livello massimo sfornando torte

Cosa c'è di meglio per un giocatore MMO di raggiungere il livello massimo di esperienza? E cose c'è di meglio del farlo recitando fino in fondo il ruolo che si è scelti? Pensiamo nessuno. Per questo non ci stupiamo la notizia di uno stoico giocatore del vecchio MMO Il Signore degli Anelli Online abbia fatto il giro del mondo. Però Cookingwithsim, questo il nome del prode giocatore, ha raggiunto il livello massimo di esperienza semplicemente sfornando torte. In maniera assolutamente coerente con la caratterizzazione degli hobbit.

Per ottenere questo record Cookingwithsim ha sfornate torte per 8 mesi consecutivi. Molti dei quali passati a capire se fosse possibile portare a termine un'impresa di questo tipo in tempi ragionevoli. Questo stoico giocatore prima ha raccolto i soldi per costruirsi una fattoria, da qui si è creato gli ingredienti che poi ha usato per creare torte sempre più complesse ed elaborate. Che sono anche quelle in grado di elargire più punti XP.

Nonostante questo sistema sia progressivamente cresciuto nel tempo, Cookingwithsim ha dovuto sfornare milioni di torte per raggiungere il suo obiettivo. Forse era più semplice abbattere qualche orchetto...

Il Fosso di Helm è epico, ma lo è quanto sfornare milioni di torte?

Come dicevamo, si tratta senza dubbio di un metodo molto strano per raggiungere il level cap, per molti potrebbe essere anche piuttosto noioso e stupido, ma la cosa più bella degli MMO è la libertà che danno ai giocatori. E per un hobbit cosa c'è di meglio di sfornare qualche gustoso dolce? Forse solo fumare l'erbapipa...