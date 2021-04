Oculus Gaming Showcase: Facebook annuncia uno show dedicato alla VR

Facebook ha annunciato oggi l'Oculus Gaming Showcase. Nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2021, a mezzanotte, il colosso dei social trasmetterà uno show digitale dedicato alla VR a 360°. Si parlerà di visori, di servizi, ma anche di giochi. Saranno presenti, infatti, tutti suoi studi più famosi.

Lo show sarà trasmesso, ovviamente, su Facebook, ma anche su Twitch e YouTube. Noi lo seguiremo sicuramente in live. Si tratta di un evento dedicato ai "giochi stellari in arrivo sulla piattaforma Oculus". Si parlerà di vecchi giochi, con update e novità dei principali prodotti già sul mercato, ma ci sarà spazio per "footage di giochi non ancora distribuiti e qualche sorpresa nei negozi".

Volete qualche nome? Si parlerà con Cloudhead Games, Ready at Dawn e ILMxLAB. Ma ci saranno anche tanti altri sviluppatori che condivideranno le novità per giochi quali Pistol Whip, Lone Echo 2 e Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge.

Come dicevamo si tratterà di una celebrazione a 360° dell'intero settore della realtà virtuale. Quindi, nel caso in cui siate interessati, ribadiamo che l'appuntamento sarà il 22 aprile 2021 alle 00. In altre parole l'Oculus Gaming Showcase sarà trasmesso nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2021.

Lo seguirete con noi?