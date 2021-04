Nintendo ha "stranamente" fatto sparire il pene borchiato di Bowser da Patreon

A volte siamo stati un po' polemici nei confronti di Nintendo per aver abbattuto dei progetti amatoriali che sembravano interessanti e innocui "solo" per proteggere le sue proprietà intellettuali. In questo caso, però, non ce la sentiamo troppo di criticare la scelta degli avvocati di Nintendo, o chi per essi, di bloccare il finanziamento di "un pene di Bowser".

Questa opera è stata creata da AkkoArcade, un modellatore 3D specializzato in oggetti per adulti da utilizzare all'interno di film, anche loro vietati ai minori di 18 anni. L'ultima creazione, un enorme pene con tanto di borchie pensato per essere usato all'interno di film porno con protagonista Bowser (!) era stata messa su Patreon. Solo che dopo poche ore è stata abbattuta -si dice-per iniziativa degli attivissimi avvocati di Nintendo.

Non si sa bene se siano stati loro direttamente o qualcuno terrorizzato da un loro intervento, fatto sta che la creazione è stata tolta da Patreon senza troppi complimenti. Il creatore ha -ovviamente- trovato un altro posto dove mettere in vendita il "pene indipendente di Bowser", nell'attesa che gli avvocati di Nintendo raggiungano anche questi lidi.

In attesa di scoprire le prossime tappe della vicenda, vi lasciamo con una foto dell'opera d'arte.