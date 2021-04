R-Type Final 2 tra i voti di Famitsu della setttimana di metà aprile 2021

I nuovi voti della settimana di Famitsu sono finalmente disponibili. Si è trattato però di una settimana povera di novità e la testata giapponese ha rilasciato solo due recensioni, precisamente per R-Type Final 2 in versioni PS4, Xbox One e Switch e per ALTDEUS: Beyond Chronos, in versione PS VR.

Tra i due, il più noto e atteso è certamente R-Type Final 2, che si è assicurato un voto solido ma comunque non eclatante. I quattro recensori di Famitsu hanno infatti proposto una votazione 8/8/8/7, ovvero un 31 su 40. Meglio invece ALTDEUS: Beyond Chronos, che ha ricevuto un 9/10/8/9, per un totale di 36 su 40.

R-Type Final 2

R-Type Final 2 è il più recente capitolo della saga nata in ambito arcade da Irem. Il gioco è stato finanziato grazie a Kickstarter, dopo il rifiuto di vari editori che hanno preferito non pubblicare in gioco. Il precedente capitolo, dopotutto, risale al 2003 e si tratta oramai di un genere a dir poco di nicchia. Potete vedere un nuovo video di gameplay qui.

ALTDEUS: Beyond Chronos è invece un'avventura sci-fi a base di battaglie tra robot e musica pop. Propone dalle 15 alle 20 ore di gameplay e ci mette nei panni di Chloe, una pilota che deve combattere contro degli organismi ostili noti come Meteora per salvare l'umanità. Il gioco è disponibile su Steam da febbraio e ha ricevuto voti positivi sia dalla stampa che dal pubblico.