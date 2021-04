Fez, la recensione su Nintendo Switch del fantastico platform-puzzle

9 anni e non sentirli: la recensione di Fez su Nintendo Switch poteva aprirsi magari con qualche considerazione un po' più profonda, ma questa è proprio la prima impressione che si prova accendendo la console e avviando il mitico gioco di Phil Fish. Fez ha tutti i crismi del capolavoro indie un po' maledetto: un'idea stravagante alla base, una gestazione lunga e sofferta e un lavoro portato avanti quasi in solitario da un autore alquanto sopra le righe, che per finire ha anche deciso di abbandonare il mondo dello sviluppo per sopraggiunto schifo nei confronti dell'ambiente videoludico tutto. Ma soprattutto, è un gioco fantastico, ed è questo che alla fine rimane e conserva il suo valore intatto, al di là delle chiacchiere e delle mode del momento. Annunciato nel remoto 2007, fin dai suoi primi screen sembrava destinato a grandi cose, è diventato praticamente il simbolo stesso di Xbox Live Arcade per i lunghi anni che hanno segnato il suo sviluppo e poi, all'uscita, ha semplicemente confermato tutto quello che sembrava essere e anche di più, andando probabilmente oltre le grandi aspettative che i giocatori gli avevano riservato. Ora è giusto che anche gli utenti Nintendo Switch possano godere di tutto questo, con una versione che funziona perfettamente e viene anche esaltata dalla fruizione in mobilità.

Questione di prospettiva

La genialità di Fez è tutta contenuta nella sua idea iniziale apparentemente semplice, ma terribilmente complessa da mettere in atto nel migliore dei modi. Immaginate la meraviglia di scoprire improvvisamente la terza dimensione in un mondo che si era sempre creduto essere in 2D: questo è l'evento scatenante per l'avventura di Gomez, il protagonista del gioco, che si ritrova a un tratto dotato di un cappellino (il fez, appunto) con il quale poter vedere il mondo in tre dimensioni. Tutto ciò che sembrava semplicemente quadrato diventa dunque cubico, con tutte le possibilità aggiuntive che le quattro facce del solido possono consentire, pur rimanendo però essenzialmente un platform in 2D. La complessità progettuale di Fez appare evidente proprio nella semplicità con cui si lascia giocare, cosa che nasconde un lavoro di level design clamoroso: possiamo ruotare orizzontalmente ogni schermata del gioco, svelando nuovi elementi di scenario e soprattutto nuove prospettive, cercando di sfruttarle in modo da raggiungere gli obiettivi dei vari livelli tra le strutture sospese.

Fez è ambientato in uno strano mondo composto da scenari sospesi, enigmi e piattaforme

La meccanica resta però puramente 2D, dunque la trasformazione dello scenario diventa parte integrante del gameplay, per aprire nuove strade, scoprire oggetti nascosti e modificare la posizione delle piattaforme in base alle diverse inquadrature. A un livello ancora più ampio, questo intersecarsi di piani e prospettive si ritrova anche nei collegamenti tra le ambientazioni stesse, con diverse "isole" o sezioni sospese che concorrono a creare un percorso più ampio e stratificato e una vera e propria mappa 3D da studiare per capire come raggiungere nuovi passaggi e ambientazioni. Vedendo la complessità che contraddistingue il tutto, non stupisce più di tanto pensare che Fish si sia esaurito e abbia deciso di chiudere con lo sviluppo videoludico, ma quello che ha lasciato è veramente una creazione importante ancora oggi dopo 10 anni, e che probabilmente rimarrà tale per molto tempo.