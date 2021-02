R-Type Final 2 in un nuovo video di gameplay

Granzella ha pubblicato un nuovo video di gameplay dello sparatutto classico R-Type Final 2, per mostrare il gioco in azione. Nel filmato, che trovate in testa alla notizia, possiamo quindi vedere alcune brevi sequenze tratte dal gioco, che mostrano ambientazioni, nemici, armi e potenziamenti delle astronavi controllabili dal giocatore.

R-Type Final 2 è l'ultimo capitolo di una storica saga nata in sala giochi da Irem, lanciata nel 1987. Nessun publisher voleva finanziarlo e allora Granzella si è affidata ai Kickstarter per ottenere fondi. Purtroppo parliamo di un genere di nicchia che non ha più un grosso mercato, nonostante fosse considerato tra i più commerciali negli anni '80 e nei primi anni '90. Per dire, R-Type Final, il capitolo precedente, risale al 2003.

Prima di abbandonarvi a voi stessi, vi rammentiamo che R-Type Final 2 è in sviluppo per PC, PS4, Xbox Series X, Xbox One e Nintendo Switch e uscirà il 30 aprile 2021 (29 in Giappone). Diamo per certo che la versione PS4 sarà giocabile in retrocompatibilità su PS5.