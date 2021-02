PlayStation Store, offerte del 10 febbraio 2021

Il PlayStation Store ha visto l'arrivo di una nuova promozione, La Scelta dei Critici: come suggerisce il nome, si tratta di un'iniziativa tesa a selezionare quelli che sono i migliori giochi per PS5 e PS4, mettendoli a disposizione degli utenti a prezzo ridotto. Le offerte, valide fino al 18 febbraio, si focalizzano dunque sulla qualità dei titoli, senza però limitarsi ai blockbuster: di fianco a produzioni come Red Dead Redemption 2 e Assassin's Creed Valhalla troviamo infatti delle interessanti (e convenientissime) raccolte targate Bethesda, spesso a cifre mai così accessibili.

Resident Evil In questi giorni si fa un gran parlare di Resident Evil Village e della misteriosa Lady Dimitrescu, ma magari vi siete persi le ultime uscite della serie Capcom e volete recuperarle a prezzo ridotto. Ebbene, con la nuova promozione potete portarvi a casa i remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3 rispettivamente a 15,99 euro anziché 39,99 e 19,79 euro anziché 59,99. Non è tutto: rientra fra le offerte anche Resident Evil 7 biohazard, l'episodio della svolta per il franchise, che introduce il nuovo protagonista Ethan Winters e un'inedita visuale in prima persona per dar vita a situazioni da incubo. Già disponibile nella linea budget PlayStation Hits, il gioco può essere vostro per soli 9,99 euro anziché 19,99.

The Witcher 3: Wild Hunt Ormai un vero e proprio classico degli sconti su PlayStation Store, The Witcher 3: Wild Hunt è disponibile con la ricca Game of the Year Edition al prezzo più basso di sempre: appena 9,99 euro anziché 49,99. Una somma decisamente irrisoria per lo straordinario action RPG sviluppato da CD Projekt RED, che porta sullo schermo i personaggi creati dalla penna di Andrzej Sapkowski. Dotato di una campagna enorme e coinvolgente, piena di missioni entusiasmanti e ben narrate, il gioco ci mette nei panni del witcher Gertalt di Rivia, impegnato nella difficile missione di ritrovare la sua pupilla Ciri. Un'avventura epica ed emozionante, che ci vedrà affrontare avversari sempre più forti ed esplorare un mondo spietato ma affascinante.