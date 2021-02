TechTonik: a partire dalle 16 mostreremo in diretta l'ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE

A partire dalle 16 il TechTonik, il nostro appuntamento settimanale sulla tecnologia condotto da Pierpaolo Greco, sarà incentrato sul ROG Zephyrus Duo 15 SE, il nuovo PC da gaming di ASUS. L'appuntamento è, come al solito, sul nostro canale di Twitch.

Dell'ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE abbiamo parlato estensivamente nella recensione, con tanto di benckmark e prove sui giochi più famosi. La diretta di oggi, però, sarà il momento perfetto per vedere questo mostro dal vivo, per vederne bene le forme e capirne la potenza. Questo mostro, infatti, monta una RTX 3080 e un Ryzen 5900HX, davvero due componentistiche di alto livello, soprattutto considerando le dimensioni e il peso del PC.

Il Techtonik di oggi sarà anche il momento giusto per fare le vostre domande su questo PC, così da togliervi ogni tipo di curiosità. Pierpaolo Greco terrà sotto controllo la chat di Twitch e risponderà in diretta a tutte le vostre domande e osservazioni. Quindi partecipate numerosi e non siate timidi, commentate!

A partire da settimana prossima il TeckTonic tornerà al suo classico appuntamento del martedì, sempre alle 16.

