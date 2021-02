Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 11/2/2021

Le offerte Amazon di oggi non ci mettono di fronte tagli di prezzo trascendentali, ma non mancano di occasioni per risparmiare qualcosa a partire da Fair Tail e dall'edizione Goaty di Goat Simulator, sempre per Switch. Lato periferiche troviamo invece l'ampio tappetino RGB di VicTsing in offerta lampo, il comodo mouse Logitech MX Master Mouse Wireless vicino al prezzo minimo e la tastiera senza fili Logitech K400 Plus, dotata anche di touchpad, al prezzo più basso di sempre.

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Sono invece 10 euro il premio per il primo il primo acquisto sull'applicazione di Amazon, a patto che la spesa sia di almeno 30 euro. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Per tutte le scuole, infine, spicca la nuova iniziativa che fino al 21 marzo 2021 che permette di donare alle scuole una percentuale degli acquisti effettuati dai clienti su Amazon.it sotto forma di credito virtuale.