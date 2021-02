Pokèmon GO: il Tour di Kanto festeggia i 25 anni dei mostri di Game Freak, data e ora

Niantic ha iniziato i festeggiamenti per i 25 anni dei mostri tascabili di Game Freak in Pokèmon GO con il Tour di Kanto, la regione dove tutto è iniziato.

Sabato 20 febbraio Niantic ha iniziato i festeggiamenti per i 25 anni dei pokémon anche in Pokémon GO. E ovviamente non si poteva cominciare che con il Tour di Kanto, la regione immaginaria dove tutto è iniziato. Per i prossimi giorni sarà possibile incontrare i primi 150 mostri tascabili in giro per le strade, molti dei quali anche nella loro versione cromatica. Si tratta di un evento diviso in due parti: una più ricca per coloro che hanno acquistato un biglietto our di Pokémon GO: Kanto e una per coloro che vogliono partecipare senza spendere dei soldi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nuovo evento Tour di Pokémon GO: Kanto! Nel nuovo evento torneranno tutti i pokémon più famosi di sempre, come pikachu, squirtle, charmander e bulbasaur. Ma non solo, sarà anche possibile trovarli nella loro forma cromatica. L'evento si terrà dalle 9:00 alle 21:00 di sabato 20 febbraio 2021 ed avrà contenuti sia per coloro che hanno acquistato un biglietto Tour di Pokémon GO: Kanto sia per coloro che si collegheranno senza spendere dei soldi. Cosa prevede l'evento Tour di Pokémon GO: Kanto accessibile con biglietto Tutti i Pokémon inizialmente scoperti nella regione di Kanto appariranno in natura, nei raid e negli incontri dopo le missioni di ricerca. Durante l'evento potrete attirarli con l'Aroma o ottenerli con l'evoluzione. Avrete la possibilità di catturare i primi 150 Pokémon inizialmente scoperti nella regione di Kanto per guadagnare ulteriori ricompense. Potrete scegliere l'esperienza che desiderate: Versione Rossa o Versione Verde. Tutti i 150 Pokémon inizialmente scoperti nella regione di Kanto saranno disponibili come Pokémon cromatici e alcuni di loro appariranno in questa versione per la prima volta in assoluto. Inoltre avrete più possibilità di incontrare alcuni Pokémon cromatici in natura in base alla versione dell'evento scelta. Potrete partecipare alla storia di ricerca speciale esclusiva dell'evento Tour di Pokémon GO: Kanto e completarla per avere la possibilità di incontrare un Pokémon speciale. Dopo aver completato la prima ricerca speciale, potrete accederne a un'altra in esclusiva. Per completarla avrete a disposizione più giorni durante cui affronterete un lungo e difficile viaggio per scoprire Mew cromatico. Quando catturerete i Pokémon inizialmente scoperti nella regione di Kanto, guadagnerete più Caramelle. Se acquisterete un biglietto per l'evento Tour di Pokémon GO: Kanto entro una certa data, ne riceverete uno anche per le storie di ricerca speciale dei Community Day previsti a gennaio e febbraio. Cosa prevede l'evento Tour di Pokémon GO: Kanto accessibile senza biglietto Durante l'evento, tutti gli Allenatori con o senza biglietto avranno accesso a quanto segue: Alcuni Pokémon inizialmente scoperti nella regione di Kanto appariranno in natura e nei raid. Articuno, Zapdos, Moltres e Mewtwo ritorneranno nei raid leggendari! Qui sotto sono indicati gli attacchi esclusivi di questi Pokémon. Tutti gli Allenatori potranno accedere alla ricerca a tempo esclusiva dell'evento. La portata degli scambi verrà aumentata a 40 km.