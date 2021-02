Destiny 2: Multiplayer regala 2000 codici per Apogeo l'emblema dell'Anno del Bufalo

L'Anno del Bufalo sta per iniziare e così la nuova stagione diDestiny 2. Per festeggiare, Bungie e Multiplayer.it hanno deciso di regalare 2000 codici per scaricare Apogeo, l'esclusivo emblema dell'Anno del Bufalo. Inizieremo a distribuire 1200 codici a partire dalle 10 del 10 febbraio 2021 attraverso il nostro sito. Nel corso della giornata 400 codici saranno distribuiti attraverso Twitch e gli ultimi 400 attraverso i nostri canali social.

A questo indirizzo saranno distribuiti i primi 1200 codici a partire dalle 09 del 10 febbraio 2021.

Come dicevamo, i restanti 800 saranno pubblicati attraverso il nostro canale Twitch durante una live speciale, questa sera alle 19 e i nostri social! Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi subito, così da avere la possibilità di ottenere uno di questi codici per scaricare questo emblema esclusivo, oltre che per essere sempre informati su tutti i migliori giochi in uscita sul mercato e non solo.

La Stagione degli Eletti ha avuto inizio il 9 febbraio e terminerà l'11 maggio. I giocatori potranno approfittare di nuovi assalti, guadagnare nuovo equipaggiamento, combattere per l'onore nell'attività stagionale dei "Campi di battaglia" e sfruttare il Martello della Prova contro i cabal.

Mentre le Piramidi e Xivu Arath destabilizzano il sistema, l'imperatrice Caiatl, leader dei cabal e figlia di Calus, è in cerca di alleati. Ma quando le sue richieste vengono respinte da Zavala, le trattative hanno fine e i guardiani si ritrovano a essere la punta della lancia in un conflitto contro il suo consiglio di guerra.