Pillars of Eternity: basta aggiornamenti su Nintendo Switch per limiti tecnologici

Il publisher Versus Evil ha fatto sapere che non aggiornerà più la versione Nintendo Switch di Pillars of Eternity perché i limiti tecnologici della console non consentirebbero di risolvere i bug residui.

Non è un segreto che la versione Nintendo Switch di Pillars of Eternity sia piagata da bug e da problemi di performance, come personaggi che scompaiono e creature che non appaiono proprio. Al lancio, avvenuto nel 2019, Versus Evil e Obsidian avevano promesso di risolverli con aggiornamenti costanti, ma oggi c'è stato lo stop definitivo all'impresa. Probabilmente Versus Evil non vuole pagare altri soldi per un progetto che non gli porta più introiti e che si è rivelato difficile da domare.

Il publisher ha comunque voluto ringraziare i videogiocatori per il loro supporto e per la loro pazienza. Immaginiamo che non saranno felici di sapere che non avranno mai una versione del gioco al livello delle altre.

Comunque sia, come fatto notare da un utente Reddit, è ancora possibile chiedere il rimborso per Pillars of Eternity sul Nintendo eShop, proprio a causa dei problemi mai risolti.

Pillars of Eternity rimane un ottimo gioco di ruolo hardcore, come potete leggere dalla nostra recensione, ma a questo punto è meglio giocarlo su PC e sulle altre console, evitando la versione Nintendo Switch.