Lady Gaga sembra il Pokémon Mewtwo sull'Oreo dedicato a Chromatica

Oreo ha lanciato dei biscotti celebrativi dedicati a Lady Gaga, in cui però la pop star sembra essere più simile al Pokémon Mewtwo che a se stessa, come notato da una grossa fetta dei suoi fan.

In effetti non è facile rendere in modo dettagliato un personaggio glamour come Lady Gaga su di un biscotto. Oltretutto in questo caso la scelta del soggetto è stata particolarmente infelice, perché replicare la copertina di Chromaticanon è un affare semplicissimo.

Così la corazza e i tacchi di Lady Gaga sembrano essere diventati la coda e i piedi di Mewtwo e più che una poker face, quella del biscotto sembra una poke face. Comicbook ha anche pubblicato un'immagine del biscotto, a onore di confronto con l'artwork di partenza e con Mewtwo:

Naturalmente l'utilità della notizia è pari a zero e i biscotti rimangono comunque molto buoni. Speriamo almeno che vi abbia rallegrato la mattinata o che possa farvi riflettere sulle difficoltà di scolpire un materiale così friabile e granuloso.