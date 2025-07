L'evento di Pokémon GO dedicato a Gimmighoul ha un bug che si prende gioco dei giocatori

Per celebrare l'anniversario , Gimmighoul propone una nuova versione con costume e anche una versione Cromatica (per la prima volta). Il problema è che dei bug stanno rendendo complicato approcciare l'evento e i fan ne sono alquanto frustrati.

Attualmente il gioco per dispositivi mobile si sta focalizzando su Gimmighoul , che tipicamente è disponibile solo collegando Pokémon GO a un account Nintendo Switch che possiede una copia di Pokémon Scarlatto o Violetto.

Il team di sviluppo di Pokémon GO ha confermato che ci sono dei problemi con l'attuale evento per il nono anniversario, dopo le segnalazioni degli utenti.

Il problema di Gimmighoul in Pokémon GO

Come forse saprete, Gimmighoul si può evolvere solo se si collezionano 999 monete di Gimmighoul. Per farlo in Pokémon GO è necessario completare complessi passaggi legati al collegamento con Nintendo Switch, trasformando i normali PokéStop in PokéStop dorati, e in pratica sin da quando la creature è stata introdotta su mobile nessuno è riuscito a ottenere le monete necessarie.

L'evento attuale però fa sì che casualmente qualsiasi PokéStop possa diventare un PokéStop dorato, senza ulteriori passaggi, quindi i fan non vedevano l'ora di accumulare monete ed evolvere Gimmighoul. Il problema è che un bug sta causando la scomparsa dei PokéStop dorati: il giocatore li vede sulla mappa, ci si avvicina e poi il PokéStop ritorna normale.

La beffa è che in realtà si tratta solo di un bug visivo e i giocatori ancora non lo sapevano. Il colore del PokéStop cambia quando ti ci avvicini, ma in realtà il gioco lo considera ancora dorato e quindi il tutto funziona regolarmente. In molti quindi hanno rinunciato a provare senza rendersi conto che avrebbero comunque ottenuto quello che desideravano.

Niantic sta investigando sulla cosa, ma nel frattempo i giocatori di Pokémon GO dovrebbero non farsi scoraggiare dal bug visivo e andare a caccia di monete di Gimmighoul prima del 6 luglio, data di chiusura dell'evento.

Ricordiamo infine che Pokémon GO Road Trip 2025 farà tappa in sette città europee quest'estate con attività ed eventi in gioco.