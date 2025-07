Apple brevetta un nuovo sensore fotografico che capta le differenze di luminosità quasi come l'occhio umano

Apple ha depositato un nuovo brevetto che lascia intravedere un possibile salto generazionale nella fotografia digitale. Intitolato "Image Sensor With Stacked Pixels Having High Dynamic Range And Low Noise", il documento descrive un sensore capace di raggiungere i 20 stop di gamma dinamica, avvicinandosi ai limiti dell'occhio umano e superando persino fotocamere cinematografiche come la ARRI ALEXA 35. Se questa tecnologia venisse davvero implementata in futuro, potrebbe cambiare radicalmente la qualità delle immagini su iPhone - e non solo. Il cuore della novità è una struttura "stacked", a due livelli, che separa la cattura della luce (sensor die) dall'elaborazione (logic die). Ma non si tratta di un semplice copia-incolla dell'approccio già visto sui sensori Sony: Apple introduce soluzioni inedite, come il circuito LOFIC per gestire più livelli di carica per pixel, e un sistema di memoria termica per ogni pixel capace di ridurre il rumore in tempo reale.

Cosa significa 20 stop di gamma dinamica? Per chi non mastica la terminologia tecnica, la gamma dinamica rappresenta la capacità di una fotocamera di catturare contemporaneamente dettagli nelle zone più chiare e in quelle più scure di una scena. Ogni "stop" raddoppia la quantità di luce catturabile, e 20 stop equivalgono a un rapporto 1.048.576:1 tra il punto più luminoso e quello più scuro riproducibile in una singola immagine. Gli ultimi iPhone usciti Per fare un paragone, secondo misurazioni indipendenti, l'iPhone 15 Pro Max si fermava attorno ai 12-13 stop di gamma dinamica, e con una forte riduzione del rumore interna non disattivabile. I sensori delle ARRI ALEXA si aggirano attorno ai 17 stop. L'occhio umano, in condizioni reali e dopo l'adattamento retinico, può arrivare teoricamente fino a 20-24 stop.