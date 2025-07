Meta Verified promette assistenza diretta, eppure migliaia di utenti non riescono a recuperare il proprio account

Se normalmente non è così semplice recuperare il proprio account e, soprattutto, è impossibile ricevere assistenza diretta se non attraverso la classica pagina FAQ, Meta Verified dovrebbe rivelarsi molto più efficace. Sfortunatamente, diversi utenti ritengono che l'abbonamento in questione sia quasi completamente inutile. Facciamo il punto della situazione.

Quando recuperare il proprio account diventa impossibile

Meta Verified è il servizio di verifica a pagamento introdotto nel 2023. Non si parla della semplice spunta blu che appare accanto al proprio nome, ma di un servizio che offre diverse agevolazioni, partendo dalla sicurezza a un'assistenza diretta. Tuttavia, secondo quanto riportato da TechCrunch, molti utenti hanno condiviso le loro interazioni con i rappresentanti dell'assistenza. Il risultato? Si sarebbero dimostrati poco disponibili, scortesi e poco collaborativi.

Fonte: Manya Khurana via TechCrunch

In poche parole, non sono riusciti a recuperare i propri account, sebbene siano stati improvvisamente disabilitati senza una motivazione precisa. Meta è consapevole di un errore tecnico legato ai ban di massa ai gruppi di Facebook, sostenendo di star lavorando a una soluzione. Tuttavia, non ci sono particolari dichiarazioni circa le sospensioni su Instagram.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Un utente ha dichiarato a TechCrunch di aver aperto 5-6 ticket dall'account verificato. Gli agenti sarebbero stati scortesi e avrebbero chiuso la chat. "Ho l'account dal 2017 e non ho mai avuto problemi. Mi hanno sospeso dicendo che non ho seguito le linee guida della community, il che è falso. Avevo quasi 12.000 follower e stavo per lanciare la mia piccola attività per avere un reddito, ma non sono riuscita ad avviarla. La mia carriera ne ha risentito. È stato straziante".