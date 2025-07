Pare che la campagna di marketing di GTA 6 sia in preparazione: Rockstar Games assume per tante nazioni

Non stupisce quindi il fatto che il team stia assumendo per dare il via a una campagna di marketing .

GTA 6 è ancora lontano, ma prima o poi Rockstar Games dovrà dare il via a una campagna di marketing per fare in modo che tutto il mondo abbia ben chiaro che il seguito di uno dei videogiochi di maggior successo degli ultimi 10 anni sta per arrivare.

Le informazioni su GTA 6

Rockstar Games sta precisamente assumendo degli specialisti per la localizzazione del marketing presso il loro studio di Londra, con un contratto da 12 mesi.

Non c'è alcuna indicazione che si tratti specificatamente di GTA 6, ma considerando il tempismo è credibile che le assunzioni siano rivolte in particolar modo al nuovo videogioco previsto per maggio 2026. Precisamente, il team cerca esperti per il Brasile, la Francia, la Germania, l'Italia, il Giappone, la Corea del Sud, la Polonia, la Russia, la Cina e la Spagna.

Viene anche indicato che il contratto potrebbe essere ampliato oltre i 12 mesi iniziali. In ogni caso, considerando che Rockstar sta iniziando a lavorare per il marketing di GTA 6, possiamo supporre che il team sia sicuro che il gioco non sarà rimandato ancora una volta.

Dovremo attendere nuove informazioni ufficiali per sapere come si evolverà la situazione, ma di norma Rockstar Games si impegna in grandi campagne di marketing per i propri videogiochi. Nel frattempo vi lasciamo a uno dei più recenti rumor, secondo il quale GTA 6 Online avrebbe un numero di giocatori veramente enorme, forse pure troppi.