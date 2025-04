Pokémon GO prepara un evento a tema Re e Regine: pronti a ottenere la corona?

È stato annunciato un nuovo evento, Scontro regale, per Pokémon Go che inizierà sabato 10 maggio e durerà fino a domenica 18 maggio.

I dettagli su Scontro regale di Pokémon GO

Durante questo evento ci sarà una maggiore possibilità di trovare le versioni Shiny di Nidoking e Nidoqueen, oltre ad altri tre Pokémon: Slowpoke, Combee e Litleo. Tutti e cinque questi Pokémon hanno una cosa in comune: hanno un'evoluzione con un nome o una estetica che implica un legame con la regalità (come Slowking e Vespiquen).

La versione Shiny di Nidoking sostituisce il viola standard con il blu di Nidoqueen. La variante Shiny di Nidoqueen è di colore verde oliva con riflessi rosa. Shiny Slowpoke, Shiny Combee e Shiny Litleo presentano tutte piccole differenze rispetto alle colorazioni standard, con sfumature di colore più chiare o più scure rispetto al normale.

Ricordiamo che la maggior parte dei Pokémon Shiny dell'evento Scontro regale può essere trasferita a Pokémon Home, ma non si può dire lo stesso per queste versioni di Nidoking e Nidoqueen. Purtroppo, i Pokémon in costume non possono essere inviati ai giochi principali.

La locandina dell'evento di Pokémon GO

Scontro regale vedrà anche l'arrivo di un nuovo Pokémon non ottenibile in precedenza in Pokémon Go. Kingambit è un tipo Buio e Acciaio apparso per la prima volta in Pokémon Scarlatto e Violetto. Slowpoke, Combee e Litleo saranno presenti in natura durante l'evento Scontro regale, insieme a Piplup, Slakoth, Snivy e Pawniard.

Durante l'evento, i giocatori potranno contare su diversi bonus, tra cui il raddoppio dei PE dopo l'evoluzione di un Pokémon. I giocatori che cattureranno Slowpoke potranno anche ricevere una Roccia di Re, necessaria per farlo evolvere in Slowking. Infine, ci saranno anche PokéStop e compiti di ricerca sul campo a tema con l'evento.

Infine, il completamento di una speciale Sfida di collezione ricompenserà i giocatori con un incontro Pawniard aggiuntivo, oltre a PE e polvere di stelle. Per quanto riguarda Nidoking e Nidoqueen, i giocatori potranno trovare entrambi esclusivamente nei Raid a Tre Stelle durante l'evento.

Segnaliamo poi che Niantic ha avviato vari licenziamenti, dopo aver venduto Pokémon GO e gli altri videogiochi della compagnia.