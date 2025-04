Zelda: Breath of the Wild per Nintendo Switch 2 è stato completato in sette minuti

The Legend of Zelda: Breath of The Wilds a confronto su Nintendo Switch 1 e 2 in un video

Certo, non stiamo parlando della campagna completa della splendida avventura prodotta da Eiji Aonuma: agli utenti è stato concesso di poter scegliere fra diversi salvataggi per la loro prova del gioco, e il content creator Ikaboze ha optato per un momento posizionato poco prima dello scontro finale con Ganon.

A quanto pare uno speedrunner è riuscito a completare The Legend of Zelda: Breath fo the Wild per Nintendo Switch 2 in appena sette minuti , nel corso di un evento di presentazione organizzato da Nintendo a Tokyo.

Una strategia poco chiara?

Sappiamo che The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Nintendo Switch 2 non include l'Expansion Pass, che bisognerà eventualmente acquistare a parte, facendo lievitare di parecchio i costi per chi decide di acquiatare il gioco per la prima volta.

Nel corso dell'evento giapponese, tuttavia, è stato confermato che gli aggiornamenti alla Nintendo Switch 2 Edition per Breath of the Wild e Tears of the Kingdom saranno gratuiti per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.