The Legend of Zelda: Breath of The Wilds a confronto su Nintendo Switch 1 e 2 in un video

Durante il Nitnendo Threehouse, la compagnia giapponese ha mostrato un video che mette a confronto la versione migliorata di The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Nintendo Switch 2 con l'originale per la precedente console.

Come spiegato durante la presentazione del filmato, la "Switch 2 Edition" di Breath of The Wild offre una risoluzione nativa maggiore, con immagini quindi più definite. Anche il framerate pare sostanzialmente più fluido. Non viene specificato se arriviamo ai 60 fps, ma la differenza è netta e la si nota specialmente nella sezione della foresta che si vede nella seconda parte del video, dove Switch 1 tra l'altro mostra il fianco a vistosi rallentamenti dovuti alla mole di elementi da gestire a schermo.