Ubisoft ha censurato Far Cry 4, un gioco di 10 anni fa, distribuendo reggiseni e coprendo il pene di Ajay

Dopo dieci anni dall'uscita del gioco, Ubisoft ha misteriosamente censurato Far Cry 4, distribuendo reggiseni alle ragazze dell'arena e coprendo il pene di Ajay Ghale con un panno. Sì, ora giocando non le troverete più a seno scoperto e non vedrete più l'organo sessuale del protagonista (accadeva in una sola sequenza e per pochi attimi).

Come accennato, le motivazioni per questa scelta non sono chiare, perché non sono stati diramati comunicati in merito all'aggiornamento, che è arrivato nello stupore generale, considerando anche l'età del gioco e il fatto che nel frattempo siano usciti altri due Far Cry.