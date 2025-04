Power nel cosplay di Neurahone ci spezza il cuore in una delle scene memorabili di Chainsaw Man

In attesa del lancio del film incentrato sull'arco di Reze, Chainsaw Man continua a fare da fonte di ispirazione per interpretazioni varie, come dimostra anche questo cosplay di Power da parte di Neurahone, veramente perfetto nel ricostruire una delle scene più tristi e memorabili della serie.

Power è uno dei diavoli ricorrenti nella prima parte del manga/anime, un personaggio che diventa presto un elemento importante e riesce a ricavarsi uno spazio molto particolare nella storia, soprattutto per quanto riguarda il suo rapporto con Denji, il protagonista, nella saga della Public Safety.

Così come il protagonista, anche Power dimostra in molti casi l'umanità che affiora dalla sua essenza demoniaca, in maniere inaspettate visto il carattere solitamente dirompente e faceto, dimostrando una personalità complessa e sfaccettata, capace di grandi slanci e momenti di notevole interiorità.