Si moltiplicano gli indizi su una prossima presentazione di Marathon, con alpha forse già in corso

Tutto questo si aggancia agli strani teaser che Bungie ha pubblicato nei giorni scorsi e che puntano a una presentazione di qualche tipo per il nuovo gioco in sviluppo.

L'alpha di Marathon potrebbe essere già in corso

D'altra parte, i tempi sarebbero maturi per un ritorno sulle scene di Marathon, che dopo il primo trailer in computer grafica andato in scena durante l'evento PlayStation nel maggio del 2023 non si è praticamente più fatto vedere.



Si tratta di uno dei live service di maggior rilievo da parte di Sony, probabilmente la punta di diamante dell'intera produzione, considerando l'esperienza ormai maturata da Bungie nell'ambito e la quantità di tempo che pare sia stata investita nello sviluppo del gioco, che sarà peraltro multipiattaforma e uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

A questo punto, non resta che attendere i prossimi giorni e vedere gli eventuali sviluppi sulla questione, che potrebbero arrivare veramente a breve considerando che, anche secondo Tom Henderson, l'alpha di Marathon potrebbe essere proprio ora in fase di test esteso.