Marathon, trailer in computer grafica svela il nuovo gioco di Bungie per Xbox Series X/S, PC e PS5

In occasione del PlayStation Showcase, Bungie ha presentato il suo nuovo gioco con un trailer. Si tratta di Marathon per PC, Xbox Series X/S e PS5, che in realtà riprende la prima proprietà intellettuale della compagnia. Per chi li ricorda, i Marathon erano degli sparatutto in prima persona single player per Mac. Questo invece sarà un extraction shooter PvP, giocabile in crossplay, in cui i giocatori vestiranno i panni dei Runner, con il compito di esplorare una colonia abbandonata sul pianeta Tau Ceti IV in cerca di bottino. Sarà quindi un live service, com'era lecito attendersi dalla compagnia di Destiny.

Il PlayStation Showcase è l'evento di presentazione delle novità di Sony per PS5. Durante la serata sono stati mostrati i giochi in uscita nei prossimi mesi e nei prossimi anni, che caratterizzeranno la lineup di esclusive della console di ultima generazione.

Ormai erano quasi due anni che Sony non teneva un evento generale di questo calibro, che apre la stagione estiva delle grandi presentazioni videoludiche. La speranza è che non ne passino altri due per avere il prossimo.