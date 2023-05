Beat Saber disponibile su PS VR2, in vendita anche Queen Music Pack: annuncio del PlayStation Showcase

Al PlayStation Showcase di maggio 2023 è stato confermato che Beat Saber è da ora disponibile su PS VR2. Potete anche acquistare il Queen Music Pack.

Beat Saber non ha bisogno di presentazioni e la versione attuale è solo l'ennesima messa a disposizione degli sviluppatori. Il suo successo è innegabile e sicuramente continuerà anche su PS VR2.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "A meno che non odiate visceralmente i rhythm game, la musica elettronica e le tinte neon, se siete in possesso di PlayStation VR e di una coppia di controller Move dovreste assolutamente dare una possibilità a Beat Saber: immediato, divertentissimo e persino esaltante in certi momenti,il titolo Beat Games vanta un design impeccabile senza scordarsi però dei contenuti, garantiti da una modalità campagna intrigante e da poche ma buone varianti per il free play in singolo o in multiplayer. Una tracklist non particolarmente ricca e una difficoltà davvero proibitiva ai livelli più alti sono gli unici limiti evidenti di uno dei titoli sicuramente più interessanti attualmente disponibili per il visore Sony."