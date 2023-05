Project Q, annunciata la 'console' portatile di PlayStation da usare con PS5

Al PlayStation Showcase di maggio 2023 è stato la nuova "console" portatile di Sony. Si tratta di un dispositivo per giocare in streaming i giochi della vostra PS5 tramite remote play e wi-fi. L'uscita è fissata per la fine del 2023. Il nome interno è Project Q, ma non è per ora stato svelato il nome del prodotto ufficiale.

Lo schermo è da otto pollici in HD e ha tutti i pulsanti e le funzioni di un DualSense di PS5. Non permetterà ovviamente di usare i giochi VR e i giochi PS5 devono essere istallati sulla console per essere riprodotti.

Questo prodotto era già stato anticipato dai leak, che lo avevano infatti descritto come un controller DualSense con al centro un grosso schermo. Non si tratta, come anticipato, di una console indipendente ma di un dispositivo da usare con PS5. Probabilmente il prezzo conterà parecchio per definire il livello di interesse dei giocatori che desiderano un'esperienza portatile con i giochi PS5.

Nuove informazioni saranno condivise più avanti.