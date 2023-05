Neva annunciato con un trailer, nuovo gioco dagli autori di Gris

Tra le novità assolute del PlayStation Showcase c'è stato anche Neva, nuovo gioco da parte degli autori di Gris e pubblicato da Devolver Digital, nomi che ispirano una decisa fiducia nei confronti anche di questo nuovo progetto, annunciato con un trailer.

In effetti, il primo trailer di presentazione è decisamente affascinante e dimostra che Nomada Studio ha mantenuto intatto il suo particolare stile grafico disegnato a mano.

Il trailer al momento si concentra soprattutto sugli elementi narrativi di Neva, senza approfondire più di tanto le caratteristiche del gameplay.

Da quello che emerge, sembra trattarsi di un'altra avventura dotata di grande carisma, che segue le avventura di Alba, una giovane donna che è in qualche modo legata a un lupo, che la accompagna nella sua esplorazione delle varie ambientazioni.

Sembra che la loro relazione sia destinata ad evolvere, con la collaborazione tra i due che risulta fondamentale per il gameplay di Neva. In attesa di maggiori informazioni, il gioco è atteso per il 2024 su PS5, PC e Nintendo Switch.